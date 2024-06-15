Montella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız

Hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyleyen ay yıldızlı takımın hocası “Biz iyi bir takımız ve bunun farkındayız. Son düdüğe kadar mücadele eden bir takım göreceksiniz” dedi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde oynadığı biri resmî, dördü özel beş maçta galibiyet alamayan millî takım turnuva öncesinde soru işaretleri oluştururken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın bir endişesi yok. Hazırlık maçlarının bir ölçü olamayacağını söyleyen İtalyan teknik adam, “Bu maçlarda birçok deneme yaptık. Bazı isimleri ve sistemleri görmek zorundaydık. Biz iyi bir takımız ve gücümüzün farkındayız. Almanya’da kendi evimizde gibi oynayacağız. Kimse endişe etmesin bu takım çok başarılı olacak. Eksik oyuncuları fazla kafaya takmıyoruz, sahaya 11 kişi çıkacağız” diye konuştu.

HER MAÇ FİNAL GİBİ

İdmana bile binlerce taraftarın geldiğini hatırlatan Montella, “Türk halkının beklentisini biliyoruz. Sadece iyileştirmemiz gereken birkaç şey var, onların üzerinde daha çok duruyoruz. Sahada son düdüğe kadar savaşan, mücadele eden bir takım göreceksiniz. Asla pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Takımdaki havanın gayet olumlu olduğunu söyleyen Montella “Turnuvada 24 takım mücadele edecek. Buraya kimse tesadüfen gelmedi. Büyük takım küçük takım ayrımı yapmıyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynayacağız. İlk hedefimiz gruptan çıkmak” ifadelerini kullandı.

AY YILDIZLILARDA İKİ EKSİK

A Millî Takım, Almanya kampında turnuva hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ay yıldızlılar sabah fizik kondisyon, akşam idmanında ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci ile tedbir amaçlı dinlendirilen Cenk Tosun çalışmalara katılmadı.

YARDIMCI MESAİDE

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile fikir alışverişinde bulundu.