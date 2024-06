A Millî Takım Teknik Direktörü Montella'nın umudu büyük: Birlikte en iyisini yapacağız

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci depremi! EURO 2024 öncesi sürpriz karar

Tek sıkıntının beklenmedik sakatlıklar olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam “Turnuva için endişemiz yok. İlk görevimiz milletimizi gururlandırmak. Bunu alacağımız sonuçlarla göstermek istiyoruz” dedi

TFF ile RAMS Global arasında Almanya’da ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene katılan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kendilerini turnuva için hazır hissettiklerini söyledi. Almanya’da Türk taraftarların gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını vurgulayan Montella “İlk görevimiz milletimizi gururlandırmak. Bunu duruşumuzla, çalışkanlığımız ve alacağımız sonuçlarla göstermek istiyoruz. Geçmişte burada oynama fırsatı bulduk ve çok mutlu olduk. Onların sevgilerine şahitlik ettik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

GENÇ VE İYİ BİR EKİBİZ

Şu an için takımda can sıkan tek şeyin sakatlıklar olduğunu söyleyen Montella, “Ozan, Enes ve Çağlar’ın olmayışı bizi üzdü. Ufak tefek sakatlıklar da var ancak bu duruma endişeyle bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var” dedi. Hazırlık maçlarını özellikle zorlu rakiplere karşı seçtiklerini ve alınan sonuçlara fazla takılmadıklarını söyleyen İtalyan teknik adam “Kadromuzda çok sayıda genç oyuncu var. Bunların tecrübe eksikliğini gidermek istedik. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Canımızı sıkan tek şey önüne geçemediğimiz sakatlıklar” sözlerini kullandı.

ALTINTOP: İSMAİL-FERDİ HENÜZ HAZIR DEĞİL

Millî takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, “İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu’nun durumu iyi ama yüzde yüz değiller. İlk maç olmasa da Portekiz ve Çekya maçlarında oynarlar” sözlerini sarf etti. Bu arada İrfan Can Kahveci ve kaleci Mert Günok dünkü idmanda ağrıları sebebiyle yer alamadı. Özellikle İrfan Can’ın sakatlığının teknik heyeti tedirgin ettiği belirtildi.

YOK BÖYLE SEVGİ

A Millî Takım, Almanya’daki ilk idmanını taraftara açık şekilde gerçekleştirdi. Ay yıldızlı takımı izlemek için koşan taraftarlar August Wenzel Stadyumu’ndaki idmanda tribünleri doldururken sık sık tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Montella ve oyuncular taraftarlara bol bol imza dağıttı. Taraftarın tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdiği coşkulu geçen antrenmanda zaman zaman yağmur da etkili oldu.