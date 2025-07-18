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Mourinho'dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho&#039;dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho’nun kanat transferi için ilk sıraya yazdığı Marcus Rashford için Fenerbahçe harekete geçti. Devin Özek, İngiltere’de masaya oturacak.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

Mourinho'dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor - 1. Resim

Başkan Ali Koç'un talimatıyla futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında Marcus Rashford için İngiltere'ye gideceği aktarıldı. Manchester United yetkilileri ve oyuncu cephesiyle masaya oturacak olan Özek'in, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileteceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, satın alma bedeli yaklaşık 46 milyon euro olacağı iddia edildi. 

Mourinho'dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor - 2. Resim

Rashford'un da sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı belirtildi. Mourinho'yu adeta bir baba figürü olarak gören yıldız oyuncunun, Barcelona'nın ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 28 yaşındaki İngiliz yıldız, 41 maçta 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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