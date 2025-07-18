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Antalya açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, Akdeniz'de, Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede ve 18 kilometre derinlikte oluştu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz merkezli depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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