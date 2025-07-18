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Kütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kütahya&#039;da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe oldu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Kütahya'da kaydedildi. AFAD peş peşe meydana gelen Simav merkezli sarsıntıların ardından ilk verileri paylaştı. Artçılar sürüyor...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sismik hareketliliği sürdüğü Kütahya sallandı. Gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler paniğe sebep oldu. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. 

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı başlayan depremler sabaha kadar sürdü. Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar bölge halkını korkuttu. Son olarak saat 04:16 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 14 kilometre olarak kayıtlara geçti. Simav'da artçı sarsıntıların sürdüğü aktarılırken olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Kütahya'da yine deprem oldu! İstanbul'da artçılar sürdü - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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