Kütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe oldu

Son deprem Kütahya'da kaydedildi. AFAD peş peşe meydana gelen Simav merkezli sarsıntıların ardından ilk verileri paylaştı. Artçılar sürüyor...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sismik hareketliliği sürdüğü Kütahya sallandı. Gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler paniğe sebep oldu. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı başlayan depremler sabaha kadar sürdü. Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar bölge halkını korkuttu. Son olarak saat 04:16 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 14 kilometre olarak kayıtlara geçti. Simav'da artçı sarsıntıların sürdüğü aktarılırken olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.