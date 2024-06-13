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16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

16 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde “Bozdoğan-42” operasyonları düzenlendi.

58 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin geçmiş dönemlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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