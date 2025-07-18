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Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını reddetti! Ebu Ubeyde'den savaşa hazırız mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını reddetti! Ebu Ubeyde&#039;den savaşa hazırız mesajı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etmiş ancak İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini şart koşmuştu. Tıkanan ateşkes müzakerelerine ilişkin İsrail'den net bir açıklama gelmezken, Hamas'tan çarpıcı ifadeler geldi. İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını reddetti" dedi.

Zulüm altındaki binlerce Filistinli, gıda başta olmak üzere temel hayat malzemelerinin ulaştırılmasının önünü açacak bir ateşkesin sağlanmasını umutla bekliyor. Açlık, yokluk içinde İsrail'in sistematik olarak yaptığı saldırıların altındaki Gazze'de ateşkes için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Hamas, 60 günlük ateşkes için 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti. Şart olarak ise İsrail'in Gazze'de işgal ettiği tüm bölgelerden geri çekilmesini şart koştu.

Hamas'ın şartı nedeniyle tıkanan ateşkes müzakereleri için gözler İsrail'in alacağı karara çevrildi. Hamas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını reddetti! Ebu Ubeyde'den savaşa hazırız mesajı - 1. Resim

NETANYAHU TÜM ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI REDDETTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu teklifi reddettiğini söyledi.

Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını reddetti! Ebu Ubeyde'den savaşa hazırız mesajı - 2. Resim

İSRAİL MASADAN KALKARSA SON OLUR

Sözcü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti. İsrail’i uzlaşmazlıkla suçlayan Ubeyde, "İsrail mevcut müzakerelerden çekilirse, 10 esirin serbest bırakılmasına dair kısmî bir teklifin yeniden sunulacağını vaat etmiyoruz" dedi.

SAVAŞA HAZIRIZ

Ubeyde, "Savaşçılarımız uzun sürecek bir yıpratma savaşına devam etmeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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