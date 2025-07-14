Ateşkes için umutları tüketen açıklama! Anlaşma istemiyor, engellemekte ustadır

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etmiş ancak İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini şart koşmuştu. Tıkanan ateşkes müzakerelerine ilişkin İsrail'den net bir açıklama gelmezken, Hamas'tan çarpıcı ifadeler geldi. Netanyahu’nun ateşkes anlaşması istemediğini belirten Hamas, "Müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır" açıklamasını yaptı.

Zulüm altındaki binlerce Filistinli, gıda başta olmak üzere temel hayat malzemelerinin ulaştırılmasının önünü açacak bir ateşkesin sağlanmasını umutla bekliyor. Açlık, yokluk içinde İsrail'in sistematik olarak yaptığı saldırıların altındaki Gazze'de ateşkes için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hamas, 60 günlük ateşkes için 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti. Şart olarak ise İsrail'in Gazze'de işgal ettiği tüm bölgelerden geri çekilmesini şart koştu.

Hamas'ın şartı nedeniyle tıkanan ateşkes müzakereleri için gözler İsrail'in alacağı karara çevrildi. Netanyahu ateşkes için kararını vermezken, Hamas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

NETANYAHU ATEŞKES İSTEMİYOR

Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin müzakereler Katar’da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes anlaşması istemediğin açıkladı. Hamas, "Netanyahu müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istemiyor" dedi.

İŞGAL ORDUSU GAZZE'NİN KUMLARINA GÖMÜLDÜ

Hamas, İsrail ordusunun üstün ateş gücü ve hava üstünlüğüne rağmen, direnişe devam edildiğini, İsrail ordusuna karşı bir yıpratma savaşı yürütüldüğünü ifade etti. Hamas, "Savaş uzadıkça işgal ordusu Gazze'nin kumlarına daha fazla gömülüyor ve saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor" dedi.

NETANYAHU YENİLGİYİ ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR

Netanyahu’nun İsrail’i boş yere savaşa sürüklediğini aktaran Hamas, "Bu savaşın devamı sadece esirlerin ve askerlerin hayatını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi varlığı için de stratejik bir felakete işaret ediyor. Netanyahu'nun öne sürdüğü ‘mutlak zafer’, sahadaki ve siyasetteki büyük yenilgiyi örtbas etmeye yönelik büyük bir yanılsamadır" dedi.