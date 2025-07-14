Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ateşkes için umutları tüketen açıklama! Anlaşma istemiyor, engellemekte ustadır

Ateşkes için umutları tüketen açıklama! Anlaşma istemiyor, engellemekte ustadır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ateşkes için umutları tüketen açıklama! Anlaşma istemiyor, engellemekte ustadır
Gazze, İsrail, Hamas, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de 60 günlük ateşkes için Hamas, görüşme kapsamında 10 rehineyi bırakmayı kabul etmiş ancak İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini şart koşmuştu. Tıkanan ateşkes müzakerelerine ilişkin İsrail'den net bir açıklama gelmezken, Hamas'tan çarpıcı ifadeler geldi. Netanyahu’nun ateşkes anlaşması istemediğini belirten Hamas, "Müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır" açıklamasını yaptı.

Zulüm altındaki binlerce Filistinli, gıda başta olmak üzere temel hayat malzemelerinin ulaştırılmasının önünü açacak bir ateşkesin sağlanmasını umutla bekliyor. Açlık, yokluk içinde İsrail'in sistematik olarak yaptığı saldırıların altındaki Gazze'de ateşkes için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hamas, 60 günlük ateşkes için 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti. Şart olarak ise İsrail'in Gazze'de işgal ettiği tüm bölgelerden geri çekilmesini şart koştu.

Hamas'ın şartı nedeniyle tıkanan ateşkes müzakereleri için gözler İsrail'in alacağı karara çevrildi. Netanyahu ateşkes için kararını vermezken, Hamas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

NETANYAHU ATEŞKES İSTEMİYOR

Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin müzakereler Katar’da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes anlaşması istemediğin açıkladı. Hamas, "Netanyahu müzakereleri birbiri ardına engellemekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istemiyor" dedi.

İŞGAL ORDUSU GAZZE'NİN KUMLARINA GÖMÜLDÜ

Hamas, İsrail ordusunun üstün ateş gücü ve hava üstünlüğüne rağmen, direnişe devam edildiğini, İsrail ordusuna karşı bir yıpratma savaşı yürütüldüğünü ifade etti. Hamas, "Savaş uzadıkça işgal ordusu Gazze'nin kumlarına daha fazla gömülüyor ve saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor" dedi.

NETANYAHU YENİLGİYİ ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR

Netanyahu’nun İsrail’i boş yere savaşa sürüklediğini aktaran Hamas, "Bu savaşın devamı sadece esirlerin ve askerlerin hayatını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi varlığı için de stratejik bir felakete işaret ediyor. Netanyahu'nun öne sürdüğü ‘mutlak zafer’, sahadaki ve siyasetteki büyük yenilgiyi örtbas etmeye yönelik büyük bir yanılsamadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz'da belediyeler açık mı? Çalışma durumu araştırılıyorABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan Ukrayna'ya gönderilecek - DünyaABD'den 10 milyar dolarlık plan! Önce NATO'ya oradan UkraynaAvrupa ülkesi resmen kavruldu: Ölü sayısı 1000'in üzerinde! - DünyaÜlke resmen kavruldu: Ölü sayısı 1000'in üzerindeİsrail yeni iç savaş peşinde... Suriye itirafı geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı! - Dünyaİtiraf geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı!Görevden alındı, ülkesine 10 milyon dolarlık dava açtı - DünyaGörevden alındı, ülkesine 10 milyon dolarlık dava açtıTrump'ın tehdidi Moskova borsasını etkilemedi - DünyaTrump'ın tehdidi Moskova borsasını etkilemediTrump, Putin'e 50 gün süre verdi! "Eğer anlaşamazsak..." - DünyaTrump, Putin'e 50 gün süre verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...