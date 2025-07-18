Güneydoğu Anadolu kavrulacak! Sıcaklık 45 dereceye çıkacak: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulundu. Bölgede termometrelerin 45 dereceyi gösterebileceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, 25 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

SICAKLIK 45 DERECEYE ÇIKACAK

Söz konusu periyotta sıcaklığın 4 ile 6 derece artması beklenirken, sıcaklığın Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 45, Mardin'de 41, Batman'da 43, Siirt'te 42 ve Şırnak'ta ise 39 derece civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanların açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.