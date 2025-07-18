Trabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi! Görüşmeler sürüyor

Atletico Madrid’in tecrübeli orta sahası Saul Niguez için Trabzonspor devrede. İspanyol oyuncu kararını henüz vermedi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, rotasını La Liga'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için transfer temaslarını sürdürüyor.

Marca'nın haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili kararını henüz netleştirmedi. Haberde, "Trabzonspor ile Saul Niguez arasında henüz anlaşma sağlanmadı. Görüşmeler devam ediyor ancak kısa süre içinde resmi bir açıklama beklenmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Saul, 26 maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.