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A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci depremi! EURO 2024 öncesi sürpriz karar

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A Milli Takım&#039;da İrfan Can Kahveci depremi! EURO 2024 öncesi sürpriz karar

Spor Haberleri

EURO 2024'te ilk maçına 18 Haziran'da çıkacak olan A Milli Takım'da sakatlık yaşayan oyuncuların artması moralleri bozdu. Son idmana katılmayan İrfan Can Kahveci için gözler Vincenzo Montella'ya çevrildi.

EURO 2024'te oynayacağı ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci'nin son durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de formda bir sezon geçiren 28 yaşındaki yıldızın bugün yapılan idmana çıkmadığı belirtildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; milli oyuncunun A Milli Takım'dan çıkarılma ihtimali olduğu öne sürüldü.

Öte yandan A Milli Takım'ın as kalecisi Mert Günok'un da bugünkü idmanda yer almadığı öğrenildi.

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci depremi! EURO 2024 öncesi sürpriz karar - 1. Resim

HAMİT ALTINTOP'TAN FERDİ VE İSMAİL AÇIKLAMASI

Sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek ile ilgili konuşan Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumu iyi ama yüzde yüz değiller. Bugün tek maç olsa belki risk eder oynatırsın ama ilk maç olmasa da 2 ve 3. maçta oynama durumları var." açıklamasında bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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