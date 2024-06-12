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Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesi açıkladı: Bunlar bizi üzdü

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Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesi açıkladı: Bunlar bizi üzdü

Spor Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanacak EURO 2024 F Grubu ilk maçı öncesi takımdaki sakatlıklar hakkında bilgi verdi.

Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Rams Park ile imzaladığı yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde soruları cevapladı.

EURO 2024 için değerlendirmelerde bulunan Montella, "Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz. İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu çalışkanlığımız ve alacağımız sonuçlarla yapmalıyız. Çok yakın bir geçmişte burada (Almanya) olma fırsatı bulmuştuk ve onların sevgisine tanıklık ettik. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesi açıkladı: Bunlar bizi üzdü - 1. Resim

MONTELLA: BİZİ ÜZDÜ

Enes Ünal ve Ozan Kabak'ın sakatlıklarının üzücü olduğunu dile getiren Montella, "Geniş kadroya baktığımız günden bugüne sakatlıklarımız oldu. Tesadüfi sakatlıklar oldu Enes ve Ozan'da olduğu gibi. Bunlar bizi üzdü. Çok fazla endişeyle bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var başarıya ulaşabilmek için." değerlendirmesinde bulundu.

'CANIMIZI SIKAN TEK ŞEY...'

Montella ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse hazırlık maçlarını seçerken ileride karşılaşabileceğimiz rakiplerden seçtik. Kadrodumuzda genç oyuncuların fazla olduğu, deneyimin az olduğu noktalar var. Bu maçlar deneyim açığını kapatmak bizler açısından çok önemliydi. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Bizim canımızı sıkan şey tesadüfen olan sakatlıklar." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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