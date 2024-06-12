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A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır

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A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024&#039;e hazır

Spor Haberleri

EURO 2024 için Almanya'ya giden A Milli Takım'ın ilk idmanı taraftara açık olarak Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda yapıldı.

EURO 2024 için dün akşam Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık yaptı.

Antrenman için satılan tüm biletleri bitiren taraftarlar, oyunculara büyük ilgi gösterdi.

A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır - 1. Resim 

A MİLLİ TAKIM İLK MAÇTA GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım F Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park'taki mücadele 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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