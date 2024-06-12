A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır

Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti

Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti

EURO 2024 için Almanya'ya giden A Milli Takım'ın ilk idmanı taraftara açık olarak Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda yapıldı.

EURO 2024 için dün akşam Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık yaptı.

Antrenman için satılan tüm biletleri bitiren taraftarlar, oyunculara büyük ilgi gösterdi.

A MİLLİ TAKIM İLK MAÇTA GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım F Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park'taki mücadele 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.