A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
EURO 2024 için Almanya'ya giden A Milli Takım'ın ilk idmanı taraftara açık olarak Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda yapıldı.
EURO 2024 için dün akşam Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık yaptı.
Antrenman için satılan tüm biletleri bitiren taraftarlar, oyunculara büyük ilgi gösterdi.
A MİLLİ TAKIM İLK MAÇTA GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK
A Milli Takım F Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacak.
Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park'taki mücadele 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor