Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik! Türk asıllı futbolcu kadroya dahil edildi

EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı

EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı

Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Pavlovic'in kadrodan çıkarılmasının ardından Emre Can kadroya dahil edildi.

EURO 2024'ün açılış maçında, İskoçya ile karşılaşacak Almanya'nın kadrosunda değişiklik yapıldı. Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Aleksandar Pavlovic'in hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Emre Can'ın dahil edildiği belirtildi.

NAGELSMANN'DAN AÇIKLAMA

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kadroda yaptıkları değişikliğe ilişkin, "Kadroda 6 numarada oynayabilen bir oyuncu daha istiyoruz ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Kendisi de takıma katılma konusundaki heyecanını ve isteğini dile getirdi. Kadroda birden fazla görev yapabilen bir oyuncu olmasını istedik." dedi.