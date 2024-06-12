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EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
EURO 2024&#039;ün en değerlileri belli oldu! Türkiye&#039;nin kadro değeri ve Süper Lig&#039;in en pahalısı ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

EURO 2024'e sayılı günler kala A Milli Takım'ın kadro değeri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Milli Takım'ın en değerli oyuncusunun yanı sıra Süper Lig'in en değerlisi de belli oldu.

EURO 2024'e artık sayılı günler kaldı. Turnuva öncesi Tansfermarkt verilerinden derlediği bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "Tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon Euro oldu. A Milli Takım'ın değeri de ortaya çıktı. İşte Milli Takım'ın en iyileri...

EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KADRO DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

En "Mütevazı" kadro Romanya'da EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "En düşük" takım Romanya oldu. Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin Euro'luk değeriyle "En mütevazı" kadroya sahip takımı olarak ön plana çıktı. Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.  Türkiye, 12. sırada A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı. Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin Euro oldu.

EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ BELLİ OLDU

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı. İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon Euro'luk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon Euro'luk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

EURO 2024'ün en değerlileri belli oldu! Türkiye'nin kadro değeri ve Süper Lig'in en pahalısı ortaya çıktı - 3. Resim

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ 

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "En değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon Euro'yla ilk basamakta yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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