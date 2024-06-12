Savunmamız S.O.S veriyor! 5 maçtır kazanamayan A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde endişelendiriyor

Teknik direktör Vincenzo Montella hazırlık maçlarında farklı savunma kurgusu ve isimleri denedi, kalesinde 10 gol gördü. Takım iskeletinin oluşmaması turnuva öncesi en büyük handikabımız…

A Millî Takım, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynadı. Son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan ay yıldızlı takım, böylece galibiyet hasretini beş maça çıkardı. Polonya karşılaşmasında en çok dikkati çeken şey; takımın savunmasındaki aksaklıklar ve bireysel hatalar oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, söz konusu beş maçta da farklı savunma kurgusu ve isimleri denedi. Ay yıldızlı takım grup elemelerindeki Galler maçının yanı sıra Macaristan, Avusturya, İtalya ve Polonya ile oynadığı hazırlık maçlarında kalesinde 10 gol gördü, ikisi penaltıdan sadece üç gol atabildi.

SAKATLIKLAR BAHANE DEĞİL

Montella’nın, savunmayı oturtamaması, kanatlardaki tercihleri, takımın iskeletini bir türlü oluşturamamış olması turnuva öncesinde A Millî Takım’ın en büyük handikabı olarak görünüyor. Savunma oyuncularından Çağlar ile Ozan Kabak’ın sakatlıkları sebebiyle kadroda olmaması İtalyan teknik adamın elini kısıtlayan bir etken olsa da Montella bu ikiliyi zaten bir arada kullanmadı. Ozan Kabak ise Macaristan maçında Samet’le, İtalya maçında da Abdülkerim ile savunmanın göbeğinde yer aldı. Bu son beş maçta sadece Galler maçında yer alan Çağlar Söyüncü ise kulübedeydi.

YAMALI BOHÇA GİBİYİZ

İtalyan çalıştırıcının önlü arkalı kullandığı ikililer de sürekli değişim gösterdi. Son Polonya maçında sağda Kaan-İrfan Can, solda Mert-Kerem ikilisi görev yaptı. Bir önceki İtalya maçında sağda Zeki-Oğuz Aydın, solda Mert-Kenan Yıldız vardı. Montella’nın turnuvada geri sayıma geçilmişken hâlâ arayışta olması endişelendiriyor. Ay yıldızlılar Polonya karşısında Arda Güler ve Barış Alper oyuna girdikten sonra pozisyon üretmeye başladı. Millî takımın turnuvadaki ilk maçı 18 Haziran’da. Bir başka deyişle Montella’nın iskeleti belirlemek için bir haftalık süresi kaldı.

MONTELLA KENDİNDEN EMİN

Teknik direktör Vincenzo Montella, beş maçlık galibiyet hasretini turnuvada dindireceklerine inanıyor. Hazırlık maçlarında mümkün olduğunca fazla oyuncu görmek üzere plan yaptıklarını ve kafalarında bazı şeyleri oturtmaya başladıklarını söyleyen İtalyan teknik adam “Ben savunma zaafımızın olduğunu düşünmüyorum.

Sadece daha dikkatli olmalı ve bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliyiz. Bitiricilikle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında endişelenecek bir durum yok” dedi.

SON BEŞ MAÇTAKİ SAVUNMA HATTI

∂ Polonya 2-1: Kaan - Samet - Abdülkerim - Mert

∂ İtalya 0-0: Zeki - Ozan - Abdülkerim - Mert

∂ Avusturya 6-1: Mert - Merih - Kaan - Cenk

∂ Macaristan 1-0: Zeki - Samet - Ozan - Rıdvan

∂ Galler 1-1: Ferdi - Samet - Abdülkerim - Cenk

ARDA IŞIL IŞIL PARILDIYOR

Arda Güler, Polonya maçındaki oyunuyla yine mest etti, 45 dakika oynadığı maçta 8.4 reyting ile maçın yıldızı oldu. Rakipten beş defa top kapmayı başaran Arda, dokuz ikili mücadelenin tamamını kazanırken, arkadaşlarına dört de şut pası verdi. Dört şutun ikisinde isabet bulan Arda yüzde 89 pas isabetiyle övgüleri topladı. Eski millî oyuncular Nihat Kahveci ve Serhat Akın, Montella’ya “Takımı Arda’nın etrafında kur” tavsiyesi geldi.

SERDAR SAATÇI TAKVİYESİ

Ay yıldızlı ekibimizde Çağlar Söyüncü’nün ardından Ozan Kabak’ın da sakatlanması sonrasında savunmamız âdeta çöktü. Bu iki oyuncunun yokluğunu özellikle Polonya ile oynadığımız son maçında fazlasıyla hissettik. Samet Akaydin’in bireysel hataları sonrasında endişeye kapılan Vincenzo Montella, Ümit Millî Takım kampında yer alan ve Portekiz ekibi Braga forması giyen Serdar Saatçı’yı A takıma davet etti. Haberi alır almaz sevinçten havalara uçan genç savunmacı A takımla birlikte Almanya’nın Hannover şehrine uçtu.

PORTEKİZ ÇOK FORMDA

A Millî Takım’ın EURO 2024’teki rakiplerinden Portekiz hazırlık maçında İrlanda’yı 3-0 yendi, turnuva öncesi moral depoladı. Golleri Cristiano Ronaldo (2) ve Joao Felix attı. Türkiye rakibiyle 22 Haziran’da karşılaşacak.