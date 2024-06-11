A Milli Takım EURO 2024 için Almanya'da! Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

EURO 2024 F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, dev şampiyonası öncesi Hannover'daki kamp merkezine geldi. Ay-yıldızlıları bekleyen taraftarlar, oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Hannover'daki kamp merkezine geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Barsinghausen'deki kamp oteline geçti.

Kafilede, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

TARAFTARA AÇIK İDMAN OLACAK

A Milli Futbol Takımı, yarın Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

Milli Takımın taraftara açık idmanı TSİ 12.30'da başlayacak.

Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerinin tükendiği duyuruldu.