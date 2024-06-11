Galatasaray transferi duyurdu! David Efianayi resmi sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Aliağa Petkim forması giyen David Efianayi ile 1 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

İzmir ekiplerinden Aliağa Petkim forması giyen 188 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu David Efianayi, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı terletecek.

DAVİD EFİANAYİ KİMDİR?

19 Aralık 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut Eyaleti’nde dünyaya geldi. Florida’da yer alan Ocoee Lisesi’nde okuduktan sonra Gardner-Webb Üniversitesi’nde sürdürdüğü eğitim hayatı boyunca okul takımı ile Amerikan Kolej Ligi NCAA’de mücadele etti.

2014/15 sezonunda girdiği Gardner-Webb Üniversitesi takımı ile ilk sezonunda süre alamayan David Efianayi sonraki 3 sezon boyunca yükselen bir grafik sergiledi. 2016/17 sezonunda 12.6 sayı, 2017/18 sezonunda 17.5 sayı ve takımı ile son sezonu olan 2018/19 sezonunda ise 18.1 sayı ortalamaları ile oynadı ve Güney Konferansı’nın en iyi ikinci beşine seçildi.

Kariyerine Avrupa Kıtası’nda devam ettirmeye karar veren yeni transferimiz 2019/20 sezonu başında Danimarka Ligi takımlarından Bakken Bears’a transfer oldu ve burada 11 Fiba Europe Cup, 22 Danimarka Ligi ve 2 Baketbol Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Ligde oynadığı 22 maçta 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 3.4 asist, 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.

2020/21 sezonunda yine Danimarka Ligi takımlarından Horsens’e, 2021/22 sezonunda ise Fransa Pro B Ligi takımlarından Denain ASC Voltaire’ye transfer oldu.

Aliağa Petkimspor ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne transfer olmadan bir önceki sezon olan 2022/23 sezonunu İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva takımında geçirdi ve oynadığı 26 maçta 16.8 sayı, 2.6 ribaunt, 4.4 asist, 1.0 top çalma istatistikleri yakaladı.

2023/24 sezonunda Aliağa Petkimspor’a transferi gerçekleşen David Efianayi, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde istikrarlı bir performans sergileyerek çıktığı 30 maçta bulduğu 595 sayı ile toplam sayı krallığı kategorisinde ikinci, ortalama 19.8 sayı ile ligde en skorer oyuncu kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. Skora verdiği katkının yanı sıra 5.6 ribaunt, 4.0 asist 16.5 verimlilik puanı ortalamalarını yakaladı.