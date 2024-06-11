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Okan Buruk yalanladı, İtalyanlar Zeki Çelik için rakam verdi! Galatasaray yeniden devrede

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Okan Buruk yalanladı, İtalyanlar Zeki Çelik için rakam verdi! Galatasaray yeniden devrede

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un "Görüşmemiz olmadı" dediği Zeki Çelik için sarı kırmızılı kulübün devrede olduğu iddia edildi. Roma'nın milli yıldız için istediği bonservis bedeli belli oldu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, milli futbolcu Zeki Çelik'e geçen sezonun devre arasında ilgilerinin olduğunu ancak şu an herhangi bir temas olmadığını açıkladı. Ancak İtalyan basınına göre sarı kırmızılıların, Zeki Çelik'e ilgisi sürüyor.

ROMA'NIN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU

Corriere dello Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, milli futbolcu için tekrar devrede. 

İtalyan ekibinin, 27 yaşındaki sağ bek için 7 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Söz konusu rakamın yüzde 15'inin Lille verileceği bildirildi.

Okan Buruk yalanladı, İtalyanlar Zeki Çelik için rakam verdi! Galatasaray yeniden devrede - 1. Resim

OKAN BURUK, ZEKİ ROMA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR DEMİŞTİ

Öte yandan dün akşam Tivibu Spor'a açıklamalar yapan Okan Buruk, Zeki Çelik iddialarını yalanlamıştı. Milli sağ bek ile devre arasında ilgilendiklerini ancak oyuncunun Roma'da devem etmek istediğini aktaran Okan Buruk, "Bu transfer dönemi için herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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