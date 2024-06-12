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Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti

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Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'e sayılı günler kala favorisini açıkladı. Mourinho, final maçını hangi iki takımın oynayacağına dair tahminde bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri 14 Haziran Cuma günü Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak. EURO 2024'te şampiyon 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Mourinho açıklamalarında final oynayacak takımları açıkladı ve favorisini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti - 1. Resim

FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Mourinho, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini söyledi.

Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Finale çıkacak takımları tahmin etti - 2. Resim

TURNUVANIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANIR?

Mourinho, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı tahmininde bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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