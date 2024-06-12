Galatasaray'ın kasası para basacak! 50 milyon euroluk satış planı ortaya çıktı

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da birçok oyuncuya da Avrupa'dan talip çıktı. Sarı-kırmızılıların en çok çok istenen 2 yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis belli oldu.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyon takımı Galatasaray'da oyunculara Avrupa'dan birçok talip çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın gelişimini yakından takip eden kulüplerin EURO 2024 sonrası harekete geçeceği öğrenildi.

Galatasaray, transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüpte bir çok futbolcuya teklifler gelmeye başladı.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EUROLUK GELİR HEDEFİ

Real Sociedad'ın yakından takip ettiği Kerem ve İtalyanların gözüne kestirdiği Barış için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetimin en az 50 milyon euro gelir hedeflediği iddia edildi.

İki oyuncuyu da takımda tutmak isteyen Okan Buruk, sadece beklentilere uygun tekliflerin gelmesi durumunda ayrılığına izin vereceği belirtildi.

A Milli Takım ile beraber EURO 2024 turnuvasında boy gösterecek olan iki futbolcuyu birçok takımın izleyeceği öğrenildi.