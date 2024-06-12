Tottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele'ye kötü haber geldi. Tottenham, Fransız oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Tottenham'dan büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, Tottenham'dan gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Ndombele'nin 2025'te sona erecek sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

30 HAZİRAN'DA AYRILACAK

Açıklamada, "Tanguy Ndombele, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 30 Haziran'da takımdan ayrılacak. Gelecekteki kariyeri için Tanguy'a en iyisini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Ndombele, 2023/24 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti. 27 yaşındaki oyuncu 26 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.