Galatasaray'ın yıldızına İspanyol dev talip oldu! Aslan'ın kasası dolacak

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, kadrosunu koruyarak yeni yıldızları takıma dahil etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın oyuncularına da Avrupa'dan talipler geliyor. Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İspanya'dan astronomik bir transfer teklifi geldi.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncularla görüşmeyi sürdürüyor. Okan Buruk, "Amacımız oyuncu almak, oyuncu satmak değil" dedi. Okan Buruk'un açıklamasına rağmen sarı kırmızılıların birçok oyuncusuna teklif yağıyor. Suudi Arabistan ve İspanya'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu kararını EURO 2024'ten sonra verecek. Aslan'ın defans liderlerinden Victor Nelsson'a ise geçen transfer döneminde olduğu gibi yine teklif yağıyor. Danimarkalı stopere La Liga ekibi talip oldu.

İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak. Sarı-Kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 46 maçta forma giyen Danimarkalı stoper 2 kez ağları havalandırdı. Nelsson bu maçlarda 4 sarı kart görürken, 1 kez kırmızı kart gördü.