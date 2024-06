Erden Timur'un transfer listesinin üstünü çizdi! Dursun Özbek Goretzka ile gövde gösterisi yapacak

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada "Come to Galatasaray" yorumunu beğenen Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka için transfer ateşini yaktı. Erden Timur döneminde hazırlanan transfer listesinin üstünü çizen Dursun Özbek, Goretzka'yı bitirerek gövde gösterisi yapmak istiyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sırasında şüphesiz orta saha bölgesi yer alıyor. Torreira'nın yanında oynayabilecek bir yıldız almak isteyen sarı kırmızılılar, bu bölgede hata yapmak istemiyor. Aslan'ın orta sahada ilk hedefinin Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka olduğu öğrenildi.

COME TO GALATASARAY ÇAĞRISINA CEVAP

M'gladbach oyuncusu Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa "Come to Galatasaray" yorumu yapmış, Alman futbolcuda bu yorumu beğenmişti. Röportaj serisine devam eden başarılı çalıştırıcı, Goretzka’nın ‘Come to Galatasaray’ yorumunu beğendiğini öğrenince, "Bilmiyordum, o zaman hemen arayayım Leon’u. Eğer gelecekse her gün ‘Come to Galatasaray’ derim Goretzka’ya" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Alman basınına göre Münih tarafından satış listesine konulan Goretzka’ya gelen onlarca transfer teklifinden biri de Galatasaray’a ait. Alman futbolcu, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor ancak Bayern Münih'in isteyeceği bonservis bedeli transferin seyrinde kritik bir rol oynayacak.

ERDEN TİMUR'UN LİSTESİNİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Dursun Özbek ve kurmayları, Erden Timur döneminde yapılan transfer listesindeki birçok ismin üzerini çizmiş durumda. Goretzka transferi de tam olarak bir gövde gösterisi fırsatı olarak görülüyor. Başkan, astronomik talepler olmadığı takdirde, Leon Goretzka için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.