Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kliması bozulan otobüs baygınlık geçirtti! Kadının yardımına yolcular koştu

Kliması bozulan otobüs baygınlık geçirtti! Kadının yardımına yolcular koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Baygınlık, Yardım, Sincan, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da belediye otobüsünün klimasının bozulması nedeniyle bir vatandaş baygınlık geçirdi. Kapı önünde fenalaşan kadının yardımına diğer yolcular yetişti.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde EGO otobüsünde meydana geldi. Kliması bozulan otobüste vatandaşlardan biri sıcağın etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kendinden geçen kadının yardımına otobüsün içindeki diğer yolcular koştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuvalet ihtiyacını bina duvarında giderdi! Güvenlik görevlisi hayatının şokunu yaşadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuvalet ihtiyacını bina duvarında giderdi! Güvenlik görevlisi hayatının şokunu yaşadı - 3. SayfaGüvenlik görevlisi hayatının şokunu yaşadıTunceli'de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştü - 3. SayfaTunceli'de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştüDüğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 3. SayfaDüğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu...Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var - 3. SayfaRestoranda hesap kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı varAydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - 3. SayfaAydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındıKonya'da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - 3. SayfaKonya'da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...