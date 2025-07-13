Kliması bozulan otobüs baygınlık geçirtti! Kadının yardımına yolcular koştu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara’da belediye otobüsünün klimasının bozulması nedeniyle bir vatandaş baygınlık geçirdi. Kapı önünde fenalaşan kadının yardımına diğer yolcular yetişti.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde EGO otobüsünde meydana geldi. Kliması bozulan otobüste vatandaşlardan biri sıcağın etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Kendinden geçen kadının yardımına otobüsün içindeki diğer yolcular koştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş