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Tunceli'de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tunceli&#039;de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştü
Tunceli, AFAD, 112, UMKE, Jandarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’de çıktığı dağda kayalıktan düşen kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sedyeyle alınarak ambulansa taşındı. Vücudunda ezikler olduğu belirtilen kadın, hastaneye sevk edildi.

Olay, Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Dağı’nda meydana geldi. Dağa çıkan bir kadın dengesini kayalıklardan kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112, UMKE, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştü - 1. Resim

EKİPLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ULAŞTI!

Uzun uğraşlar sonucu kadına ulaşan ekipler, kadını sedyeyle Düzgün Baba Cemevi’ne kadar indirdi.

Tunceli'de dağa çıkan kadın kayalıklardan düştü - 2. Resim

Burada hazır bekletilen ambulansa bindirilen kadın, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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