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Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1&#039;i ağır 7 yaralı var
Mersin, Yaralı, Ağır Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir restoranda hesap tartışması kavgaya dönüştü. Müşteriler ve personel arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Sahili'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ve çalışanları ile müşteriler arasında hesap nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

Olayda, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Salim A. (52), kalça kısmından bıçakla yaralanırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İş yerinde bulunan Ferhat M. (49) ile Levent A. (47) bacaklarından, S.K. ise kafa kısmına aldığı darbeyle yaralandı.
Karşı tarafta bulunan Mehmet H. sol şakağından silahla vurularak ağır yaralanırken, Mahmut H. alın kısmından bıçaklandı.

Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var - 2. Resim

BÖLGEYE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılırken, bölgeye güvenlik amacıyla çevik kuvvet polisi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların birbirini karşılıklı olarak yaraladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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