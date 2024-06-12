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FETÖ iltisaklı Bekir Yüksel'in hedefi gazeteci Özlem Doğan oldu! Adım adım izleyip fotoğrafladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FETÖ iltisaklı Bekir Yüksel&#039;in hedefi gazeteci Özlem Doğan oldu! Adım adım izleyip fotoğrafladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş'un gazeteci yazar Özlem Doğan'ın havalimanında gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı. Hoş'un Özlem Doğan'ı havalimanında uzunca bir süre takip ettiği anlaşıldı. Konuyla ilgili hukuki süreç başladı. 

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, daha önce “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakçılığı soruşturması yürütülen, FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş hakkında çarpıcı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bekir Yüksel Hoş’un Gazeteci Yazar Özlem Doğan’ın İstanbul Havalimanı’nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

Hoş’un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.

FETÖ iltisaklı Bekir Yüksel'in hedefi gazeteci Özlem Hoş oldu! Adım adım izleyip fotoğrafladı - 1. Resim

ÖZLEM HOŞ'U TAKİP ETMİŞ

Sadun Özkaya’nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş’un Özlem Doğan'ı uzunca süre takip ettiği de anlaşıldı.

YANINDA YABANCI UYRUKLU BİR KADIN DA VARMIŞ

Takip esnasında Yüksel Hoş’un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi.

Konu hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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