Fetullah Gülen'in yeni yerini camdaki etiket ortaya çıkardı

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikânede kalan suç örgütü lideri Fetullah Gülen'in konum değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Son videosunda camdaki bir etiket Gülen'in konumunu ele verdi. Örgüt liderinin arkasındaki cama yansıyan “Royal Security Services Inc” adlı güvenlik şirketinin 'Pocono' bölgesine hizmet verdiği anlaşıldı. Konumun bölgeye 20 dakikalık mesafede olduğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son zamanlarda paylaştığı video ve fotoğraflarla yeniden gündeme geldi.

Suç örgütü liderinin Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilmişti.

ŞİRKET 'POCONO'YU İŞARET ETTİ

Fethullah Gülen'in paylaşılan bir videosunda arkasında bulunan camda “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketi ve telefon numarası görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre yazılı olan “1-800-488-7692” numarası internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyor.

“www.royalsecurity.us” adresinde ise şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

ESKİ MALİKANESİNE 20 DAKİKA MESAFEDE

Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması.

İddiaya göre bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Gülen'in Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor.