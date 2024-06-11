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FETÖ’de iç savaş! Fetullah Gülen’in son günleri mi? Çiftlikten neden kaçtığı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuselem Gülen’in düğmeye basmasıyla örgütte iç karmaşa başladı. Öldüğü öne sürülen Gülen’in iyi olduğu algısıyla son halini gösteren bir video yayınlandı. Son yayının ardından da söylentiler ardı ardına geldi. Çiftlikten neden kaçırıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, hakkında çıkan iddialara karşılık olarak son halini gösteren video örgüt tarafından sızdırılmıştı. Yeğeni Ebuseleme Gülen’in itirafları FETÖ’deki iç karmaşanın perdesini araladı. Çiftlikten kaçırıldığı ve CIA tarafından korunmaya alındığı iddia edilen Fetullah Gülen'in hastalıklarından dolayı zamanının çoğunu uyuyarak geçirdiği ortaya çıktı. Gazeteci Hande Fırat, kaleme aldığı yazısında, Gülen'in çiftlikten kaçırılmasına ilişkin sunulan gerekçeyi yazdı.

FETÖ’de iç savaş! Fetullah Gülen’in son günleri mi? Çiftlikten neden kaçtığı ortaya çıktı - 1. Resim

ZAMANININ ÇOĞUNU UYURARAK GEÇİRİYOR

Gazeteci Fırat, konuya ilişkin yazdığı yazıda şu değerlendirmelere yer verdi:

Baktılar sadece fotoğraf paylaşarak olmuyor, “öldü” söylentisi aldı başını gitti, konuşmalarının sık sık kesildiği yani montajlandığı bir video dolaşıma sokuldu. Ancak FETÖ elebaşının sağlığının iyi olmadığı bu videodan da anlaşılıyor. Sadece şeker değil, hem demans hem de böbrek hastası. Edindiğim bilgilere göre, hastalıkları nedeniyle zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor. Gelelim diğer bilgilere...

FETÖ’de iç savaş! Fetullah Gülen’in son günleri mi? Çiftlikten neden kaçtığı ortaya çıktı - 2. Resim

ÇİFTLİKTEN ‘BÜYÜ, ÜÇ HARFLİLER’ GEREKÇESİYLE AYRILMA

Pensilvanya’daki çiftlikten Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz gibi isimlerin de kandırması ve biraz da kendi isteği ile ayrıldı. Gerekçe ise büyü, üç harflilerin geldiği, sağlığının daha iyi olacağı, takip edildiği...

FETÖ ELEBAŞI NEREDE?

Başka ülke ya da başka bir eyalette değil. Aynı eyalette yer değiştirdi.
CIA’in güvenli evinde olduğu iddiası da doğru değil.

KAVGA BÜYÜK

Örgüt içinde kavga büyük. Fethullah Gülen artık yönetemiyor. Hem her haziran ayında örgüt içinde yapılan atamalar nedeniyle hem de mal varlığı ve para nedeniyle...

Yeğeni örgüte adeta bayrak açtı. O kadar ki Türkiye’ye gelip yaşananları anlatmak istediğini bile söyledi. Aslında artık kamuya açık yaptığı itiraflarının devam eden dava dosyalarına da girmesi gerekiyor.

Artık mesele örgütün Gülen sonrasında nasıl yönetileceğinde.... Kavga büyük olduğu için örgütün bölünebileceğini söyleyenler de var. Örgüt o kadar karışmış durumda ki bazı hesaplarca ya da kişilerce “hâlâ çok etkililer” spekülasyonu da yersiz. Bu durum terör örgütüne artık sahip olmadığı bir gücü verme çabası.

Gülen ölürse Türkiye’ye getirileceği iddiasına gelince; bu da doğru değil.  Ankara’ya göre kendisini koruyan kollayan ülkenin topraklarında gömülecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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