FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali sızdırıldı! Şifreli mesajı dikkat çekti: Eski hukuku canlı tutma Naci

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

Fetullah Gülen öldü mü? Son fotoğrafı çok konuşulmuştu! FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den şok iddia!

Fetullah Gülen öldü mü? Son fotoğrafı çok konuşulmuştu! FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den şok iddia!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘son hali’ adı altında video kaydı alındı. Örgüt üyelerinin yayına verdiği görüntüde terör örgütü lideri Gülen’in nefes almakta zorlandığı ve cümleleri eksik kurduğu görüldü. Öte yandan Gülen, Naci diye seslendiği örgüt üyesi üzerinden şifreli bir mesaj verdi.

Yeğeni Ebuseme Gülen tarafından Pensilvanya’daki yuvasından kaçırıldığı söylenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son hali paylaşıldı.

Daha önce iki fotoğraf, FETÖ liderinin öldüğünü düşündürmüştü.

CÜMLE KURMAKTA ZORLANDI

Demans hastası olduğu iddia edilen 83 yaşındaki FETÖ elebaşının videodaki halleri ve konuşurken zorlanması dikkat çekti. Kesik cümleleri, videonun parça parça birleştirildiğini ortaya çıkardı.

ŞİFRELİ MESAJLA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Videoda iki kişi ile sohbet ettiği görülen Gülen, bu şahıslara "Kalabalık mıydı toplantı?" diye soruyor. Adının Naci olduğu anlaşılan şahıs da "Evet hocam herkes geldi, iyi oldu toplantı. Her yerde maşallah çok büyük inkişaf (gelişme) var" cevabını veriyor.

“ESKİ HUKUKU CANLI TUTMA NACİ”

FETÖ elebaşının videonun ilerleyen saniyelerinde Naci’ye dönüp “Naci bey ne iyi yaptın. Eski hukuku canlı tutma…” ifadeleriyle dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Bu karşılık olarak Naci, “Her hafta İzmir’de semtte kahvene konferans veriyordunuz, kıraathanede.” dedi.