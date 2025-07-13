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Tuvalet ihtiyacını bina duvarında giderdi! Güvenlik görevlisi hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara, Güvenlik Görevlisi, Saldırı, Tuvalet, Bina, Olay, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da bir güvenlik görevlisi, bina duvarına tuvaletini yapan şahsı uyardığı için dayak yedi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. 34 GBJ 722 plakalı araçtan inen 3 kişi farklı noktalara işemeye başladı. Şahıslardan birinin bina önünün kullanması üzerine güvenlik görevlisi devreye girdi. 

BİR KİŞİYİ UYARDI, 3 KİŞİ ÜSTÜNE KOŞTU

Bina duvarına tuvaleti yapan şahsı uyaran güvenlik görevlisi neye uğradığına şaşırdı, araçtan inen iri yarı şahıslar üzerine yürüdü ve saldırmaya başladı. Binaya girerek canını kurtaran görevli durumu hemen polis haber verdi. Öfkeli şahıslar bir süre binanın kapısını teklemedikten sonra arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştı. 

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik görevlisinin şahıslar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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