İtalyan devinin efsane isminden takımına transfer çağrısı! 'İcardi gibi bir golcüyle bu mümkün'

Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela, eski takımının yeni sezon planlaması hakkında konuştu. Candela açıklamalarında takımına Icardi çağrısı yaptı.

Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunun mimarlarından olan Mauro Icardi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Daha önce Serie A gol kralı olan Arjantinli yıldızın adı sıklıkla İtalyan devleriyle anılıyor. Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela, eski takımına Arjantinli yıldızla ilgili bir çağrıda bulundu.

Candela, eski takımının transfer planlamasıyla ilgili "Transferlere nereden başlardınız?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi:

"ICARDİ GİBİ BİR GOLCÜYLE BU GARANTİ"

"Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Mümkün olan en kısa sürede alınmalarını bekliyorum. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi golcüyle bu garanti. Umarım Ghisolfi (Roma'nın sportif direktörü) İtalya Ligi'ne hazır, 19 yaşında bir genç getirebilir. Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum."

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İtalya'da La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi ile ilgili geniş bir analiz yayınlarken, İtalyan devlerinin Arjantinli yıldızı transfer etmesi gerektiğini yazmıştı.