Sarı kırmızılılarda büyük şok! Icardi Galatasaray'ı sildi, sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından sarı kırmızılılarla ilgili hikayelerinin bulunduğu kısmı silmesi 'ayrılıyor mu?' sorularını beraberinde getirdi.

Attığı her adım konuşulan ve sosyal medyadaki her paylaşımı olay olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi son hamlesiyle yine gündemde.

Sarı kırmızılı taraftarın kısa sürede sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayarak kazanılan 24'üncü şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli isim, ayrılık iddialarını güçlendirecek bir harekete imza attı.

'GALATASARAY'I KALDIRDI

Icardi, Instagram profilinin öne çıkanlar bölümünde yer alan Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Söz konusu gelişmenin ayrılık iddialarının ardından gelmesi taraftarı tedirgin ederken, bu hareketin Erden Timur'un ayrılığından sonra olması da dikkat çekti.

İTALYAN MEDYASINDAN 'AYRILIK' İDDİASI

Dünyanın önde gelen spor muhabirleri arasında yer alan Gianluca Di Marzio, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevine veda etmesinin ardından yaptığı paylaşımda, Mauro Icardi'nin bu durum nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğünü iddia etmişti.

"HİÇBİR ZAMAN YALNIZ YÜRÜMEDİN"

Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası üzüntüsünü belli eden Icardi, "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler'' notuyla paylaşımda bulunmuştu.