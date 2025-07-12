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Görenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan, Kemaliye, Cengiz Koçak, Paraşüt, Karasu Nehri, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışı nefes kesti. 46'ncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin ikinci gününde gerçekleştirilen atlayış hayranlıkla izlendi. 'Eğin guşu' denilen yarasa adam Cengiz Koçak "Kemaliye'ye gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz" diyerek tutkusunu anlattı.

Kemaliye'nin Gabani bölgesindeki etkinlikte ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna doğa sporcusu Sıtkı Vanlıgil ile tırmandı.

Buradan yarasa kanat atlayışı gerçekleştiren Koçak, kendisini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri'nin serin sularına iniş yaptı.

Nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkan Koçak'ın 250 kilometre hızla gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda vatandaş ise atlayışı cep telefonlarıyla kaydetti.

Görenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz - 1. Resim

"YARASA ADAM" 

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, yaptığı konuşmada, festivalin farklı etkinliklerle tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kemaliye'nin "doğa sporları ve kültür" dendiği zaman isminin hakkını verdiğini belirten Arıkan, dün festivali kültürel etkinliklerle süslediklerini anlattı.

Festivalin tüm hızıyla devam edeceğini bildiren Arıkan, şöyle devam etti:

"Eğin'in özelliği olan Fırat Nehri'mizi besleyen Karasu'da bot yarışımızı yaptık. Bugün de ikinci gün ultra maraton koşusu ile yarasa atlayışını Cengiz hocamız gerçekleştirdi. Gerçekten nefes kesici bir etkinlikti. Ardından yine sabah ultra maraton 21 ve 10 kilometre koşularına start verdik. Katılım da harika. Herkesi Kemaliye'ye bekliyoruz. Zaten festivalimizin, Kemaliye'mizin sloganı da 'Kemaliye seni bekler.'"

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ise "yarasa adam" atlayışının nefesleri kestiğini belirterek, "Tabii bu etkinlikler hem sporumuzu hem de kültürümüzü yaymak için yapılıyor. Tüm spor tutkunlarını ve kültür sevenlerini ilçemize, kadim şehrimize davet ediyorum. Etkinliklerimiz tam hızıyla devam ediyor. Tarihin ve medeniyetin kesiştiği ilçemiz Kemaliye'de sporcularımızı ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Görenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz - 2. Resim

"EĞİN KUŞU İSMİ VERİLDİ"

"Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak da ilk atlayışını Kemaliye ilçesinde gerçekleştirdiğinden bahsetti.

Her yıl düzenli olarak Kemaliye'ye geldiğini hatırlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Kemaliye'ye gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz. Dünyada şu ana kadar 56 ülke dolaştım. Yani çok yer gördüm ama bana deseler ki bir ülkede bir şehir, bir ilçe seç, nerede yaşarsın, nerede kalırsın, neresi seni en çok sahiplendi? Kemaliye. O yüzden burada yaptığım atlayışlardan dolayı bana 'Eğin kuşu', hatta 'Eğin guşu' ismi verildi. Eğin, Kemaliye'nin eski ismidir. Bir 'Eğin kuşu' olarak burada olmaktan çok mutluyum. Bu sabah çok güzel bir atlayış oldu."

Festivale katılmak ve atlayışı seyretmek için İstanbul'dan gelen Bedirhan Uygun ise inanılmaz atlayış karşısında nefeslerini tutuklarını belirterek, herkesi etkinliğe davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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