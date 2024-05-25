Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor

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Azerbaycan'da yamaç paraşütü sporuna ilgi duyanların sayısı her geçen gün artıyor.

Adrenalin tutkunlarının grup olarak yaptığı Yamaç paraşütü sporu, Azerbaycanlıların vazgeçilmezi konumunda. Bundan 10 sene önce birkaç arkadaşın toplanmasıyla başlayan süreç, şu anda ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 150 pilotla devam ediyor.

Azerbaycan'ın Siyezen ilindeki Beşparmak Dağı, şu anda yamaç paraşütüne gönül verenlerin en uğrak adresi. Ülkenin doğal güzellikleri arasında yer alan Beşparmak Dağı'nın eteklerinde sportif ve turistik uçuşlar devam ediyor.

TÜRKLER DE ÇOK SEVİYOR

Yamaç paraşütü tutkunları arasında, uzun yıllardır Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları da bulunuyor. Serdar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır Azerbaycan'da yaşadığını, hem turistik hem de sportif olarak yamaç paraşütüyle uğraştığını dile getirdi.

Şahin, "Azerbaycan'da yamaç paraşütüyle uzun yıllardır uçuluyor fakat biz bunu son 3-4 yıldır profesyonelce yapmaya başladık. Uluslararası federasyonlarla işbirliği yapıp seviyemizi üst seviyeye çıkarıyoruz. Türkiye'de ileri seviyede eğitim alan pilotlarımız da var." dedi.

Turistik, sportif ve hobi olarak 3 çeşit uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Şimdi uçuş gerçekleştirdiğimiz Beşparmak Dağı, deniz seviyesinden 460 metre yüksekliğe sahip. Genelde rüzgarı karşımıza alıp öyle uçuyoruz. Azerbaycan'ın her bölgesinde uçabiliriz. İnsanlar çok seviyor ve ilgi gösteriyor. Yaklaşık 150 pilotumuz var. Her yıl 50'ye yakın pilot katılıyor." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün turizm aktivitesi olarak dünyanın her yerinde kullanıldığını dile getiren Şahin, bu aktivitenin yaygınlaşmasının Azerbaycan turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

19 yıldır Azerbaycan'da yaşayan Enes Bozali de 8 senedir aktif şekilde yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

Bozali, yamaç paraşütüne ilgi duyanlar için kurslar düzenlediklerini anlatarak, "Yamaç paraşütüne yaklaşık 9 yıl önce 5-6 arkadaş bir araya gelerek ve aramızdaki tecrübeli arkadaşlardan teorik ve pratik bilgiler alarak başladık. Şimdi sayımız 150'ye ulaştı. Bu sporu daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'ı temsil edeceğiz." dedi.

Yeni nesil gençlerin genellikle doğadan ve spordan kopuk olduğunu vurgulayan Bozali, "Hedefimiz gençlerimize tekrar doğayı sevdirmek. Yamaç paraşütünden, sporun herhangi birinden korkmasınlar. Her ne kadar izlerken ürkütücü gelse de yamaç paraşütü sporu istatistiksel olarak dünyanın en güvenilir sporlarından biridir. Lütfen yamaç paraşütüne gelin, öğrenin, izleyin ve deneyin." ifadelerini kullandı.