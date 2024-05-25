Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor

Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Azerbaycan, Spor, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'da yamaç paraşütü sporuna ilgi duyanların sayısı her geçen gün artıyor.

Adrenalin tutkunlarının grup olarak yaptığı Yamaç paraşütü sporu, Azerbaycanlıların vazgeçilmezi konumunda. Bundan 10 sene önce birkaç arkadaşın toplanmasıyla başlayan süreç, şu anda ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 150 pilotla devam ediyor. 

Azerbaycan'ın Siyezen ilindeki Beşparmak Dağı, şu anda yamaç paraşütüne gönül verenlerin en uğrak adresi. Ülkenin doğal güzellikleri arasında yer alan Beşparmak Dağı'nın eteklerinde sportif ve turistik uçuşlar devam ediyor.

Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor - 1. Resim

TÜRKLER DE ÇOK SEVİYOR

Yamaç paraşütü tutkunları arasında, uzun yıllardır Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları da bulunuyor. Serdar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır Azerbaycan'da yaşadığını, hem turistik hem de sportif olarak yamaç paraşütüyle uğraştığını dile getirdi.

Şahin, "Azerbaycan'da yamaç paraşütüyle uzun yıllardır uçuluyor fakat biz bunu son 3-4 yıldır profesyonelce yapmaya başladık. Uluslararası federasyonlarla işbirliği yapıp seviyemizi üst seviyeye çıkarıyoruz. Türkiye'de ileri seviyede eğitim alan pilotlarımız da var." dedi.

Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor - 2. Resim

Turistik, sportif ve hobi olarak 3 çeşit uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Şimdi uçuş gerçekleştirdiğimiz Beşparmak Dağı, deniz seviyesinden 460 metre yüksekliğe sahip. Genelde rüzgarı karşımıza alıp öyle uçuyoruz. Azerbaycan'ın her bölgesinde uçabiliriz. İnsanlar çok seviyor ve ilgi gösteriyor. Yaklaşık 150 pilotumuz var. Her yıl 50'ye yakın pilot katılıyor." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün turizm aktivitesi olarak dünyanın her yerinde kullanıldığını dile getiren Şahin, bu aktivitenin yaygınlaşmasının Azerbaycan turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor - 3. Resim

19 yıldır Azerbaycan'da yaşayan Enes Bozali de 8 senedir aktif şekilde yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

Bozali, yamaç paraşütüne ilgi duyanlar için kurslar düzenlediklerini anlatarak, "Yamaç paraşütüne yaklaşık 9 yıl önce 5-6 arkadaş bir araya gelerek ve aramızdaki tecrübeli arkadaşlardan teorik ve pratik bilgiler alarak başladık. Şimdi sayımız 150'ye ulaştı. Bu sporu daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenada Azerbaycan'ı temsil edeceğiz." dedi.

Yamaç paraşütüne olan ilgi günden güne artıyor! Azerbaycan'da spora ilgi yaygınlaşıyor - 4. Resim

Yeni nesil gençlerin genellikle doğadan ve spordan kopuk olduğunu vurgulayan Bozali, "Hedefimiz gençlerimize tekrar doğayı sevdirmek. Yamaç paraşütünden, sporun herhangi birinden korkmasınlar. Her ne kadar izlerken ürkütücü gelse de yamaç paraşütü sporu istatistiksel olarak dünyanın en güvenilir sporlarından biridir. Lütfen yamaç paraşütüne gelin, öğrenin, izleyin ve deneyin." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Direksiyona hakim olamadı kasap markete daldı! O anlar kameraya yansıdıMuş'ta ilginç görüntüler! Gökten bilinmeyen bir cisim yağdı, ateşe tutunca erimiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 Fenerbahçelinin Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili verdiği savcılık ifadeleri ortaya çıktı - Spor3 Fenerbahçelinin ifadeleri ortaya çıktıGalatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - SporAslan yeni başkanını seçiyor! Adaylar oylarını kullandıGalatasaray maçı öncesi olay hamle! Konyasporlu futbolcuların alacakları ödendi - SporKonyaspor'dan gece operasyonu6 teknik direktör değiştirdi, zirveden 43 puan geride kaldı! En kötü sezonda büyük başarı - SporHasan Arat sonuçtan memnun: İşte Beşiktaş'ın büyüklüğü buİsmail Kartal'ın ilk 11 için zor tercihi! Elinde iki seçenek var - Sporİsmail Kartal'ın ilk 11 için zor tercihi! İki seçeneği varFenerbahçe dondu kaldı! Panathinaikos 12 yıl sonra finalde - SporFenerbahçe dondu kaldı! Panathinaikos 12 yıl sonra finalde
Sonraki Haber Yükleniyor...