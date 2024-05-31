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Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara tatil için İtalya'ya gideceklerini açıkladı

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Mauro Icardi, Wanda Nara, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Icardi, iki sezondur attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluklarda en büyük pay sahibi oldu. Sarı kırmızılıların sevgilisi haline gelen Icardi'nin yaz tatili rotası belli oldu.

Galatasaray formasıyla son 2 yıla damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın açıklamaları kısa süreliğine sarı kırmızılıları korkuttu.

WANDA NARA ICARDI İLE ROTALARINI AÇIKLADI

Sezonun bitmesinin ardından Mauro Icardi ve ailesi dünya turuna çıkıyor. Yıldız golcünün eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından tatil planlarını tek tek açıklarken İstanbul sonrası Milano'ya gideceklerini söyledi ve tatil rotalarını duyurdu.

İtalya, İngiltere, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'yı tercih eden ikili, mini bir dünya turu yapacak.

Icardi ailesi sonrasında yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a geri dönecek.

Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara tatil için İtalya'ya gideceklerini açıkladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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