Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara tatil için İtalya'ya gideceklerini açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 31 Mayıs 2024 15:39 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 16:06 - Güncelleme:

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Icardi, iki sezondur attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluklarda en büyük pay sahibi oldu. Sarı kırmızılıların sevgilisi haline gelen Icardi'nin yaz tatili rotası belli oldu.