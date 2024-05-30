Süper Lig'de ses getirecek transfer! Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı istiyor
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Süper Lig'de 102 puan toplayarak tarihi bir şampiyonluğa imza atan Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olan Michy Batshuayi için nabız yokladığı iddia edildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Carlos Vinicius ile vedalaşan Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ile ilgileniyor.
Beyaz TV'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Galatasaray, Belçikalı yıldızla ilgileniyor.
DZEKO'DAN FORMAYI ALMIŞTI
Son haftalarda gösterdiği performansla Edin Dzeko'dan formayı alan Batshuayi, 43 resmi maçta 23 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta da oynayan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında bitiyor.
Opsiyon hakkına sahip olan Fenerbahçe'nin 1 yıl daha uzatmaması durumunda Batshuayi'nin Galatasaray ile masaya oturabileceği konuşuluyor.
GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ
Michy Batshuayi, daha önce Belçika Milli Takım'dan arkadaşı Jason Denayer'in hediye ettiği Galatasaray formasıyla halı saha maçına çıkarken görüntülenmişti.