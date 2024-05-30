Eyüpspor'dan dev transfer hamlesi! Arda Turan'ın Galatasaray'dan istediği yıldız oyuncu ortaya çıktı

Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu

Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu

Kazımcan Karataş Galatasaray'a geri döndü! Başkent ekibine veda etti

Kazımcan Karataş Galatasaray'a geri döndü! Başkent ekibine veda etti

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, transfer sezonu öncesi gözünü Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a çevirdi.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına başladı.

Arda Turan önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, Okan Buruk'un gözden çıkardığı Sergio Oliveira'yı radarına aldı.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Portekizli yıldız için harekete geçti.

Sosyal medyada hesabından çıkan haberleri yalanlayan Sergio, gülücük emojisi bırakarak şaşırttı.

EYÜPSPOR, SERGIO OLIVEIRA İÇİN DEVREDE

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, Okan Buruk ile gerginlik yaşamıştı.

Tüm kulvarlada 24 resmi maça çıkan Oliveira, 2'şer gol ve asist katkısında bulundu.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında transfer ettiği Sergio Oliveira için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödemişti.