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Kazımcan Karataş Galatasaray'a geri döndü! Başkent ekibine veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kazımcan Karataş Galatasaray&#039;a geri döndü! Başkent ekibine veda etti
Kazımcan Karataş, Ankaragücü, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminde yarım sezonluğuna Ankaragücü'ne kiralanan Kazımcan Karataş, başkent ekibine veda etti ve Galatasaray'a döndü. Karataş, Ankaragücü'ne veda mesajı yayınladı.

Bonservisi Galatasaray'da olan Kazımcan Karataş, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Ankaragücü'ne kiralanmıştı. 

SÜPER LİG'E DÖNECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kazımcan Karataş, Sarı-Lacivertli ekibe veda etti. 21 yaşındaki sol bek, "Sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik ancak bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş Galatasaray'a geri döndü! Başkent ekibine veda etti - 1. Resim

Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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