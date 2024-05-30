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Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu

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Galatasaray Adası&#039;nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk&#039;un sohbeti gündem oldu

Spor Haberleri

Galatasaray tarihinin önemli isimlerinden olan Fatih Terim, Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'ndaki şampiyonluk kutlamasına katıldı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlamaları hızla devam ediyor.

Galatasaraylı İş İnsanları Derneği tarafından Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim de katıldı.

Galatasaray Adası'nda tarihi buluşma! Fatih Terim ile Okan Buruk'un sohbeti gündem oldu - 1. Resim

Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Terim, geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti.

Üst üste ikinci lig zaferini yaşayan Okan Buruk'y tebrik eden Terim, kendisiyle uzun süre sohbet etti.

İki teknik direktörün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR

Düzenleyen:  - Spor
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