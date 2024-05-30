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Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, kiralık geliyor

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Sacha Boey Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, kiralık geliyor
Galatasaray, Sacha Boey, Bayern Münih, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e giden ancak fazla forma şansı bulamayan Sacha Boey hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Boey gelecek sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Reims'ten kadrosuna kattığı sağ bek Sacha Boey, gösterdiği performansın ardından 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tuttu. Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kıran Sacha Boey, yaşadığı sakatlıkların ardından Alman ekibinde fazla forma şansı bulamadı. 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ bek için Almanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, kiralık geliyor - 1. Resim

SACHA BOEY GERİ DÖNÜYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre Sacha Boey gelecek sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyecek.

Sacha Boey gelecek sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyecek.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, kiralık geliyor - 2. Resim

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

Haberde, Galatasaray'ın devre arasında 30 milyon Euro'ya sattığı Sacha Boey'yi önümüzdeki sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için Bayern yönetimi ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı haberin ayrıntılarında yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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