Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, kiralık geliyor

Düzenleyen: Ahmet Polat 30 Mayıs 2024 14:38 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 14:48 - Güncelleme:

Galatasaray, Sacha Boey, Bayern Münih, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e giden ancak fazla forma şansı bulamayan Sacha Boey hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Boey gelecek sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyecek.