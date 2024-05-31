Galatasaray Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi listesine aldı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 31 Mayıs 2024 11:43 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 12:03 - Güncelleme:

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Galatasaray, Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yarışacakları 3 kulvarda sıkıntı yaşamamak için geniş bir kadro kurmak istiyor. Icardi'nin yanına tecrübeli bir golcü daha arayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi gündemine aldı.