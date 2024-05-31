Galatasaray Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi listesine aldı
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Galatasaray, Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yarışacakları 3 kulvarda sıkıntı yaşamamak için geniş bir kadro kurmak istiyor. Icardi'nin yanına tecrübeli bir golcü daha arayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi gündemine aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının ardından transfer sezonunda da karşı karşıya geldi. Icardi'nin yanına bir golcü daha arayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçeli ismi listeye aldı.
BATSHUAYI'NİN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi play*off'unda oynamaya hak kazanan Galatasaray, kadro derinliği oluşturmak istiyor.
Sözcü'nün haberine göre, Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası serüveninde sıkıntı yaşamak istemeyen Aslan, Fenerbaçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'yi gözüne kestirdi.
'Batsman' lakaplı futbolcu sezonu tüm kulvarlarda sezonu 24 gol-3 asistle tamamladı. Üstelik büyük oranda yedekten oyuna dahil olarak.
Galatasaray yönetimi, iki sene art arda şampiyon olan Okan Buruk’un da görüşünü alıp 30 yaşındaki golcüyle temasa geçecek.
OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRMEDİ
Michy Batshuayi’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmiş; opsiyon maddesi, yeterli dakikayı alamadığı için devreye girmemişti.