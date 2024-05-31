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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kozu olan Jose Mourinho ile anlaştı

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Koç, Mourinho ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde gaza bastı. Sarı lacivertlilerin başkanı Koç, yönetim kurulundaki Acun Ilıcalı ile yeni hoca için Londra'ya gitti.

AZİZ YILDIRIM'IN EN BÜYÜK KOZU MOURİNHO İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi öncesinde Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Başkan olması dahilinde Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'a Ali Koç'tan tarihi bir çalım geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kozu olan Jose Mourinho ile anlaştı - 1. Resim

ALİ KOÇ MOURİNHO İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ali Koç, Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gitti. İkili, Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Real Madrid ve Dortmund'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali yarın akşam saat 22.00'da.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kozu olan Jose Mourinho ile anlaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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