Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kozu olan Jose Mourinho ile anlaştı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 31 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 11:23 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Koç, Mourinho ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitti.