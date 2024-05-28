Sessizliğini bozdu! Mourinho'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesinde bulunan Jose Mourinho, kariyerine dair açıklamalarda bulunarak Türkiye'den aldığı teklife değindi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Londra'da bir araya geleceği Jose Mourinho, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve Suudi Arabistan'dan aldığı tekliflere değinen Portekizli hoca, 2 hafta içinde karar vereceğini söyledi.

Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına konuşan Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile temasta olduklarını açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM, BEŞİKTAŞ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgilenen Beşiktaş için gündem olacak açıklamalarda bulunmuştu.

Hasan Arat'a çağrıda bulunan Yıldırım, "Bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz anlaşıyormuşsun deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana dedi. Onlarla spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı dedi." açıklamasında bulunmuştu.