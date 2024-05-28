Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Dünyaca ünlü golcüyle anlaştı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Dünyaca ünlü golcüyle anlaştı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Dünyaca ünlü golcüyle anlaştı
Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Haziran ayında yapılacak Fenerbahçe başkanlık seçimlerine aday olan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde kadrosuna katacağı golcü belli oldu.

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi transfer turnesine çıktı.

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım'ın sezonu Roma'da kiralık geçiren Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrenildi.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

İngiltere'de devam etmeyi düşünmeyen Lukaku'nun İstanbul seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyor.

Bu sezon Roma'da 47 resmi maça çıkan milli oyuncu, 21 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Dünyaca ünlü golcüyle anlaştı - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO - LUKAKU HAMLESİ

Daha önce başkanlık seçimini kazanması halinde Jose Mourinho'yu göreve getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'ın Romelu Lukaku'yu da ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öne sürüldü.

Ali Koç'a rakip olarak aday olan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum" sözlerini dile getirmişti. Yıldırım'ın şampiyonluk kadrosu için kesenin ağzını açması bekleniyor.

Son lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Sarı-lacivertliler, 10 yıldır bu sevinci yaşayamıyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Bahçeli'den Özel'e 'siyasette yumuşama' tepkisi! "Tavsiyem adam gibi duruş göstersin"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek'ten şampiyon hocaya zam! Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu - SporDursun Özbek'ten şampiyon hocaya zam! Okan Buruk'un yeni maaşı belli olduGalatasaraylı futbolcu şampiyonluk kutlamalarındaki şarkıdan dolayı özür diledi - SporGalatasaraylı futbolcu şampiyonluk kutlamalarındaki şarkıdan dolayı özür dilediBeşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu taraftarlara veda ederek İngiltere'ye gitti - SporBeşiktaş'ta ayrılık! İngiltere'ye geri döndüğünü duyurduBeşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Resmi imza an meselesi - SporBeşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor! Resmi imza an meselesiSüper Lig devinden Benzema sürprizi! Samos Adası'ndaki görüşme basına sızdı - SporSüper Lig devi Benzema ile görüşüyorDağılın beyler! Sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe yeniden kurulum yapacak - SporDağılın beyler! Takım sıfırlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...