Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Dünyaca ünlü golcüyle anlaştı

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Haziran ayında yapılacak Fenerbahçe başkanlık seçimlerine aday olan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde kadrosuna katacağı golcü belli oldu.

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi transfer turnesine çıktı.

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım'ın sezonu Roma'da kiralık geçiren Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrenildi.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

İngiltere'de devam etmeyi düşünmeyen Lukaku'nun İstanbul seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyor.

Bu sezon Roma'da 47 resmi maça çıkan milli oyuncu, 21 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO - LUKAKU HAMLESİ

Daha önce başkanlık seçimini kazanması halinde Jose Mourinho'yu göreve getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'ın Romelu Lukaku'yu da ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öne sürüldü.

Ali Koç'a rakip olarak aday olan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum" sözlerini dile getirmişti. Yıldırım'ın şampiyonluk kadrosu için kesenin ağzını açması bekleniyor.

Son lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Sarı-lacivertliler, 10 yıldır bu sevinci yaşayamıyor.