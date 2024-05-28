Süper Lig devinden Benzema sürprizi! Samos Adası'ndaki görüşme basına sızdı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız oyuncu takıma veda etti

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız oyuncu takıma veda etti

Fenerbahçe ve Beşiktaş Brezilyalı yıldızın peşinde! Sambacı fırsat transferi olabilir

Fenerbahçe ve Beşiktaş Brezilyalı yıldızın peşinde! Sambacı fırsat transferi olabilir

Dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Fransız yıldızla yapılan görüşme taraftarları heyecanlandırdı.

Gelecek sezon Edin Dzeko ile devam etmeyeceği konuşulan Fenerbahçe, tarihi bir transfer için kolları sıvadı.

Habertürk'ün haberine göre; Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da Al-Ittıhaf forması giyen Karim Benzema için devreye girdi.

Fransız yıldızı gözüne kestiren Ali Koç'un ilk görüşmeyi bizzat kendisinin yaptığı ve başkanlık seçimi sonrası imza attırmak istediği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME YUNANİSTAN'DA YAPILDI

Yunanistan'ın Samos Adası'nda yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin ilk adımı attığı belirtildi.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ittıhaf formasıyla 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asist katkısında bulundu.

İspanya'da Real Madrid ile tarihi başarılar elde eden tecrübeli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor.