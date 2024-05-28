Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız oyuncu takıma veda etti

Fenerbahçe'de Joshua King, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı. King paylaşımında "Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Joshua King dönemi sona erdi. 2 yıldır Sarı-Lacivertlilerde forma giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti.

Joshua King'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK AYRILIYORUM

"Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. Buraya gelirken kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz çünkü bunu herkesten çok hak ediyorsunuz."