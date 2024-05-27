Fenerbahçe ve Beşiktaş Brezilyalı yıldızın peşinde! Sambacı fırsat transferi olabilir

İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sol bek Alex Sandro ile ilgilendiğini iddia etti. Sandro'nun Juventus ile sözleşmesi sona erdi.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juventus'un yıldızıyla ilgileniyor.

FIRSAT TRANSFERİ OLABİLİR

İtalya'dan TuttoJuve'de yer alan habere göre, Juventus ile sözleşmesi sona eren Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde.

Juventus'taki 9 yıllık macerasını noktalamaya hazırlanan 33 yaşındaki Alex Sandro'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş için fırsat transferi olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Santos'un da Alex Sandro için ciddi bir opsiyon olduğu vurgulandı.

BU SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Alex Sandro, Serie A'da 16 maça çıkıp 716 dakika süre aldı.

Juventus, Alex Sandro'yu 2015-16 sezonu başında Porto'dan 28 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.