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Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Cumartesi günü Londra'ya gideceğini duyurdu

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Fenerbahçe, Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi finali izlemek için gideceği Londra'da Jose Mourinho ile buluşacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin haziran ayındaki başkanlık seçimine adaylığın açıklayan Aziz Yıldırım, İzmir Torbalı'da Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Kulüp üyelerine seslenen Yıldırım, Jose Mourinho ile bir araya geleceğini söyledi.

Cumartesi günü Lonra'ya gideceğini duyuran Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi finali var. Bahane tabi. Hem maçı izleyeceğim hem de kendisiyle buluşacağım. Pazar günü maçtan önce bir haberleşme oldu. Dedi ki; 'Maçı seyrediyorum.' Bir de öbür maçı de herhalde seyretti. Gidince bize muhakkak söyleyecektir. 'Transfer yapacağız' diye. Ne istiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Cumartesi günü Londra'ya gideceğini duyurdu - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM: KAPASİTE 60 BİN OLACAK

Ülker Stadyumu ile ilgili kararını da açıklayan Aziz Yıldırım, "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden oluşturacağız." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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